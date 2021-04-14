Son dakika haberi! Yangında zehirlenince hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberi! Yangında zehirlenince hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Yangında zehirlenince hastaneye kaldırıldı

Gelen son dakika haberlerine göre DÜZCE(İHA) – Düzce'de evin odasında çıkan yangına uykuda yakalanan 1 kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de evin odasında çıkan yangına uykuda yakalanan 1 kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay Düzce Yeşilçimen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ü.Z.'ye ait evin arka odasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bu esnada ev sahibi Ü.Z. yangına uykuda yakalandı. Vatandaşların fark ettiği dumanlar sonrasında bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Arka odada kısa süre içerisinde söndürülen alevlerde ev içerisinde Ü.Z.'nin baygın bir şekilde yattığı tespit edildi. Baygın halde bulunan şahıs 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Yangın maddi hasar ile atlatılırken, dumandan etkilenerek zehirlenen Ü.Z.'nin bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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