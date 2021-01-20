Son dakika haberi | Yangında oğluyla birlikte yaşamını yitiren uzman çavuşun baba evinde yas var (2)

Son dakika haberleri... GERİYE DÜĞÜNDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER KALDIŞanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sobadan çıkan yangında 4 aylık oğlu Asil Göktuğ ile yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli'den geriye yangından yaralı olarak kurtulan eşi Merve Serpinli ile 3 yıl önce çekilen nikah töreni görüntüleri kaldı.