Son dakika haberi | Yangında oğluyla birlikte yaşamını yitiren uzman çavuşun baba evinde yas var (2)
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Son dakika haberi | Yangında oğluyla birlikte yaşamını yitiren uzman çavuşun baba evinde yas var (2)

20.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:41
Son dakika haberi | Yangında oğluyla birlikte yaşamını yitiren uzman çavuşun baba evinde yas var (2)

Son dakika haberleri... GERİYE DÜĞÜNDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER KALDIŞanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sobadan çıkan yangında 4 aylık oğlu Asil Göktuğ ile yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli'den geriye yangından yaralı olarak kurtulan eşi Merve Serpinli ile 3 yıl önce çekilen nikah töreni görüntüleri kaldı.

GERİYE DÜĞÜNDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER KALDI

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sobadan çıkan yangında 4 aylık oğlu Asil Göktuğ ile yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli'den geriye yangından yaralı olarak kurtulan eşi Merve Serpinli ile 3 yıl önce çekilen nikah töreni görüntüleri kaldı.


Son dakika haberi | Yangında oğluyla birlikte yaşamını yitiren uzman çavuşun baba evinde yas var (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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