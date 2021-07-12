Son dakika haber! Kullanılmayan ev ve zeytin ağaçları, yangında zarar gördü
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Son dakika haber! Kullanılmayan ev ve zeytin ağaçları, yangında zarar gördü

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre ANTALYA'da Zeytinpark'ta çıkan yangında atıl durumdaki ev kullanılmaz hale geldi, bazı zeytin ağaçları da zarar gördü.

ANTALYA'da Zeytinpark'ta çıkan yangında atıl durumdaki ev kullanılmaz hale geldi, bazı zeytin ağaçları da zarar gördü.

Kepez ilçesinde Antalya Ticaret Borsası tarafından işletilen Zeytinpark içerisindeki elektrik direğinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan atıl durumdaki eve ve çevredeki zeytin ağaçlarına sıçradı. Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 2 itfaiye aracı, yangına müdahale ederek söndürdü.Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, bazı zeytin ağaçları da zarar gördü.


Son dakika haber! Kullanılmayan ev ve zeytin ağaçları, yangında zarar gördü
Son dakika haber! Kullanılmayan ev ve zeytin ağaçları, yangında zarar gördü
Son dakika haber! Kullanılmayan ev ve zeytin ağaçları, yangında zarar gördü
Son dakika haber! Kullanılmayan ev ve zeytin ağaçları, yangında zarar gördü
Son dakika haber! Kullanılmayan ev ve zeytin ağaçları, yangında zarar gördü
Son dakika haber! Kullanılmayan ev ve zeytin ağaçları, yangında zarar gördü
Son dakika haber! Kullanılmayan ev ve zeytin ağaçları, yangında zarar gördü
Son dakika haber! Kullanılmayan ev ve zeytin ağaçları, yangında zarar gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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