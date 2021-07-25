Son dakika haberi: Yangında ikinci kattan aşağı atlayan şahsın ayağı kırıldı
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Son dakika haberi: Yangında ikinci kattan aşağı atlayan şahsın ayağı kırıldı

Son dakika haberi: Yangında ikinci kattan aşağı atlayan şahsın ayağı kırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: İstanbul Pendik'te bir evde elektrikli battaniye nedeniyle çıkan yangında kendini ikinci kattan aşağı atan şahsın ayağı kırıldı.

İstanbul Pendik'te bir evde elektrikli battaniye nedeniyle çıkan yangında kendini ikinci kattan aşağı atan şahsın ayağı kırıldı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangını görerek toplanan kalabalık yangını film izler gibi izledi.

Pendik Şirin Sokak'ta yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı 2 katlı bir binada saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrikli battaniye nedeniyle çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede tüm daireye yayıldı. Bu sırada evde bulunan ve dumanları fark eden yabancı uyruklu vatandaşlardan biri, panikle aşağıya atladı. İkinci kattan aşağı atlayan şahsın ayağı kırıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayağı kırılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Film izler gibi izlediler

Öte yandan, yangını görerek toplanan kalabalığın, yangını ve söndürme çalışmalarını adeta film izler gibi izlemesi hayrete düşürdü. - İSTANBUL

Son dakika haberi: Yangında ikinci kattan aşağı atlayan şahsın ayağı kırıldı
Son dakika haberi: Yangında ikinci kattan aşağı atlayan şahsın ayağı kırıldı
Son dakika haberi: Yangında ikinci kattan aşağı atlayan şahsın ayağı kırıldı
Son dakika haberi: Yangında ikinci kattan aşağı atlayan şahsın ayağı kırıldı
Son dakika haberi: Yangında ikinci kattan aşağı atlayan şahsın ayağı kırıldı
Son dakika haberi: Yangında ikinci kattan aşağı atlayan şahsın ayağı kırıldı
Son dakika haberi: Yangında ikinci kattan aşağı atlayan şahsın ayağı kırıldı
Son dakika haberi: Yangında ikinci kattan aşağı atlayan şahsın ayağı kırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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