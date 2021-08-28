Son dakika haberi! Yangında hayatını kaybeden 42 yaşındaki adam dualarla uğurlandı
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Son dakika haberi! Yangında hayatını kaybeden 42 yaşındaki adam dualarla uğurlandı

Son dakika haberi! Yangında hayatını kaybeden 42 yaşındaki adam dualarla uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan yangında ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşama veda eden 42 yaşındaki Aslan Genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan yangında ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede yaşama veda eden 42 yaşındaki Aslan Genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Pazar akşamı ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Yazar İlhami Sosyal Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın ikinci katında meydana gelen yangında ağır yaralanan Aslan Genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yanık servisinde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Aslan Genç'in cenazesi Kdz. Ereğli ilçesine getirildi. Genç'in ölüm haberini alan yakınları Müftü Mahallesi'nde bulunan evlerine giderek başsağlığı dilerken, cenaze cuma namazı sonrası Hacı Kenan Pestilci Camii avlusuna getirildi. Cenazeye Aslan Genç'in ailesinin yanı sıra, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bölge esnafı ve birçok vatandaş katıldı. Aslan Genç için düzenlenen cenaze namazı öncesi, cami imamı yaptığı konuşmada; yangında, selde, denizde boğulan, bulaşıcı hastalıktan ölenlerin hükmi şehitlik mertebesine erdiğini ifade etti. Alınan helallik ve yapılan duaların ardından Aslan Genç son yolculuğuna uğurlandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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