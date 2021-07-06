Son dakika haberi: Yangında dehşet anları kamerada...Alevlerin içinden böyle çıktılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Yangında dehşet anları kamerada...Alevlerin içinden böyle çıktılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Yangında dehşet anları kamerada.

Yangında dehşet anları kamerada...Alevlerin içinden böyle çıktılar

Giyim mağazasının kundaklanmasıyla başlayan ve üst katlara sıçrayan yangın gece yarısı Mudanyalıları sokağa döktü

BURSA - Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir giyim mağazasının kundaklanması sonucu çıktığı öne sürülen yangın üst kattaki apartman katlarına sıçradı. Gece yarısı evde uykuda yangına yakalananlar can havliyle alev kapanından kendilerini dışarı attılar. O anlar evden dışarıya çıkan bir kişi tarafından saniye saniye görüntülendi.

Halitpaşa Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Caddesi üzerindeki Coştan Apartmanın alt katında bulunan giyim mağazasında çıkan yangında üst katlara kadar çıkan alevler büyük paniğe neden oldu.

Fehime Acar'a ait iş yerindeki yangın görgü tanıklarının ifadesine göre kundaklama sonucu çıktı. Acar'ın eski eşi tarafından çıkarıldığı iddia edilen yangında giyim mağazası tamamen yanarken, alevler binanın üst katlarına sıçramadan söndürüldü. Ancak gece yarısı yangına uykuda yakalanan apartman dairesindeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Panikle dışarı çıkanlar o anları kayda aldılar.

Olayda yaralanma ve can kaybı olmazken dumandan etkilenenlere 112 acil servis müdahale etti.

Yangın başlamadan bir kişinin camı kırarak içeri girdiğini ve mağazayı ateşe verdikten sonra bir araca binerek uzaklaştığı iddia edilirken, bu kişinin mağaza sahibi Acar'ın eski kocası M.E olduğu üzerinde duruluyor. Acar eski kocasının kendisini sürekli tehdit ettiğini "seni yakacağım" dediğini ifade etti.

Mudanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çaplı araştırma başlatırken, zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

Son dakika haberi: Yangında dehşet anları kamerada...Alevlerin içinden böyle çıktılar
Son dakika haberi: Yangında dehşet anları kamerada...Alevlerin içinden böyle çıktılar
Son dakika haberi: Yangında dehşet anları kamerada...Alevlerin içinden böyle çıktılar
Son dakika haberi: Yangında dehşet anları kamerada...Alevlerin içinden böyle çıktılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur

Mahalleliyi sokağa döken yangında dehşet anları! Alevlerin arasından böyle kurtuldular
Mahalleliyi sokağa döken yangında dehşet anları! Alevlerin arasından böyle kurtuldular
Lüks otomobil yolda ilerlediği sırada alev topuna döndü
Lüks otomobil yolda ilerlediği sırada alev topuna döndü
Tarla kenarındaki karton kutu içinde ölü bir bebek bulundu
Tarla kenarındaki karton kutu içinde ölü bir bebek bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Ersin Tatar Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Ajda Pekkan Müslüm Gürses İbrahim Selim
Spor Ali Koç Mesut Özil Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Yangında dehşet anları kamerada...Alevlerin içinden böyle çıktılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 11:32:51. #1.15#

title