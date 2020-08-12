Son dakika haberi: Yangında bayılan çifti itfaiye kurtardı
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Son dakika haberi: Yangında bayılan çifti itfaiye kurtardı

Son dakika habere göre - Yangında bayılan çifti itfaiye kurtardı Yangında mahsur kalan çifti itfaiye kurtardı Hatay'da bir apartman dairesinde çıkan yangında, bayılan çiftiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

12.08.2020 14:19 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:31

- Yangında bayılan çifti itfaiye kurtardı

Yangında mahsur kalan çifti itfaiye kurtardı

HATAY - Hatay'da bir apartman dairesinde çıkan yangında, bayılan çiftiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın, Defne ilçesi Harbiye Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın ara katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, dumandan etkilenerek bayılan karı kocanın imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Merdiven yardımıyla bulundukları alandan indirilen çift, ilk yardım ekiplerinin müdahalesi sonrası Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bayılan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangının ardından dairede orta çaplı maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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Son dakika haberi: Yangında bayılan çifti itfaiye kurtardı

Kaynak: İHA

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