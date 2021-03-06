Son dakika haberi... Yangında ahşap ev küle döndü
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Son dakika haberi... Yangında ahşap ev küle döndü

06.03.2021 23:32 | Son Güncelleme: 06.03.2021 23:36
Son dakika haberi... Yangında ahşap ev küle döndü

Son dakika haber... Kastamonu'da merkez İbişler köyünde çıkan yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak küle döndü.

Kastamonu'da merkez İbişler köyünde çıkan yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı İbişler köyü Kütükler Mahallesinde Hasan Kabadayı'ya ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi kapladı. Mahalle sakinleri tarafından fark edilen yangın, Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine yangın yerine giden itfaiye ekipleri, yanan evi kontrol altına alarak diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangının ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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