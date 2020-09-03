Son dakika haberi: Yangında 4 hektar orman zarar gördü
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Son dakika haberi: Yangında 4 hektar orman zarar gördü

Son dakika gelişmesine göre Artvin'de 4 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangını söndürüldü.

03.09.2020 21:30 | Son Güncelleme: 03.09.2020 21:35

Artvin'de 4 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangını söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Sarıbudak Köyü Boğaboynu mevkisinde ormanlık alanda yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

Köylülerin yangını jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgenin sarp coğrafi yapıya sahip olması ve araç yolunun bulunmaması nedeniyle ekipler ve köy halkı yaklaşık bir saatlik yürüyüş sonrası bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti.

Gün boyu süren yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ladin, köknar ve çam ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 4 hektarlık alanın zarar gördüğü kaydedildi.

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Son dakika haberi: Yangında 4 hektar orman zarar gördü

Kaynak: AA

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