Son dakika haber! Muğla'da yangına müdahale eden 2 kişi yaralandı
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Son dakika haber! Muğla'da yangına müdahale eden 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangınına müdahale eden iki kişi, üzerlerine ağaç düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki orman yangınına müdahale eden iki kişi, üzerlerine ağaç düşmesi sonucu ağır yaralandı. Yaralılardan biri askeri helikopter ile Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Muğla'da 11 gündür devam eden orman yangınlarında orman işçilerinin yanında gönüllüler de 'Yeşil Vatan'ı korumak için canla başla alevlere karşı mücadelesini sürdürüyor. Kavaklıdere ilçesinden Menteşe ilçesine sıçrayan orman yangının kontrol altına alınması çalışmaları sırasında yaşanan kazada iki kişi yaralandı. Üzerlerine ağaç düşen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Menteşe ilçesine bağlı Şenyayla Mahallesi Ardıçova mevkiinde orman yangınına müdahale eden gönüllü Hakan Tutuş ve orman işçisi Selim Korkmaz'ın söndürme çalışmaları esnasında üzerlerine ağaç düştü. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralılardan biri Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Arama Kurtarma helikopteri ile diğeri de ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

(Bekir Tosun/İHA)

Son dakika haber! Muğla'da yangına müdahale eden 2 kişi yaralandı
Son dakika haber! Muğla'da yangına müdahale eden 2 kişi yaralandı
Son dakika haber! Muğla'da yangına müdahale eden 2 kişi yaralandı
Son dakika haber! Muğla'da yangına müdahale eden 2 kişi yaralandı
Son dakika haber! Muğla'da yangına müdahale eden 2 kişi yaralandı
Son dakika haber! Muğla'da yangına müdahale eden 2 kişi yaralandı
Son dakika haber! Muğla'da yangına müdahale eden 2 kişi yaralandı
Son dakika haber! Muğla'da yangına müdahale eden 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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