Son dakika haberi: Yangına giden itfaiye aracı yangın çıkardı: 7 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD'nin Detroit kentinde yangın ihbarı alarak hızla olay yerine gitmeye çalışan itfaiye aracı önce bir cipe, sonra akaryakıt istasyonunda bulunan araca çarparak yangına yol açtı.