Son dakika haberi: Yangın sonrası siyaha bürünen Muğla gökyüzünden böyle görüntülendi
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Son dakika haberi: Yangın sonrası siyaha bürünen Muğla gökyüzünden böyle görüntülendi

Son dakika haberi: Yangın sonrası siyaha bürünen Muğla gökyüzünden böyle görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'da 8 gün önce Marmaris'te başlayın tüm ili saran orman yangınlarında binlerce dönüm yeşil alan simsiyah oldu.

Muğla'da 8 gün önce Marmaris'te başlayın tüm ili saran orman yangınlarında binlerce dönüm yeşil alan simsiyah oldu. Yangın sonrası oluşan manzara görenlerin yüreklerini dağladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 8 gün önce başlayan ve ardından Bodrum, Milas, Köyceğiz, Seydikmer, Kavaklıdere ve Menteşe'de devam eden yangınlar geride kalan 8 güne rağmen halen devam ediyor. Binlerce dönüm alanın küle döndüğü orman yangınında seyrine doyum olmayan yemyeşil ormanlar simsiyah oldu. Havadan çekilen görüntülerde objektiflere yansıyan manzara yürekleri dağladı. - MUĞLA

Son dakika haberi: Yangın sonrası siyaha bürünen Muğla gökyüzünden böyle görüntülendi
Son dakika haberi: Yangın sonrası siyaha bürünen Muğla gökyüzünden böyle görüntülendi
Son dakika haberi: Yangın sonrası siyaha bürünen Muğla gökyüzünden böyle görüntülendi
Son dakika haberi: Yangın sonrası siyaha bürünen Muğla gökyüzünden böyle görüntülendi
Son dakika haberi: Yangın sonrası siyaha bürünen Muğla gökyüzünden böyle görüntülendi
Son dakika haberi: Yangın sonrası siyaha bürünen Muğla gökyüzünden böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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