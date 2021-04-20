Samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
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Samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI - Haberler | Güncel

SİVAS'ta merkeze bağlı Kolluca köyünde samanlıkta çıkan bitişiğindeki eve sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

SİVAS'ta merkeze bağlı Kolluca köyünde samanlıkta çıkan bitişiğindeki eve sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkeze bağlı Kolluca köyünde Mustafa Yeğener'e ait evin yakınında bulunan samanlıkta öğle saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki eve sıçradı. İhbar üzerine köye sevk edilen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında samanlık ve ev zarar gördü.Köylülerden Hüseyin Erşan, "Ne olduğu belli değil. Geldiğimizde yanıyordu. Hortumlarla müdahale etmeye çalıştık ama yetersiz kaldı. İtfaiye gelene kadar çatı yandı" dedi. 


Samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
Samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
Samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
Samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
Samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
Samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
Samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
Samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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