Son dakika haberi | Yangın mağduru hayvan sahiplerine Lapseki'den saman gönderildi
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Son dakika haberi | Yangın mağduru hayvan sahiplerine Lapseki'den saman gönderildi

Son dakika haberi | Yangın mağduru hayvan sahiplerine Lapseki'den saman gönderildi
Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Muğla ve çevresinde çıkan yangınlarda mağdur olan hayvan sahibi ailelere, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinden bir kamyon saman balyası gönderildi.

Muğla ve çevresinde çıkan yangınlarda mağdur olan hayvan sahibi ailelere, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinden bir kamyon saman balyası gönderildi.

Dumanlı Köyü Muhtarı Erol Karaduman, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerinde hayvan sahibi aileler için kendi bölgelerinden topladıkları saman balyalarını Muğla'ya gönderdiklerini söyledi.

Mağdur ailelerin yanlarında olduklarını belirten Karaduman, "Muğla'da zarar gören hayvan sahiplerine kendi yerlerimizden topladığımız balyaları yolluyoruz. Yangın felakettir, Allah kimseye vermesin. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

Saman balyalarının Muğla'ya gönderilmesi için ulaşım ve yakıt giderlerini ise İl Genel Meclisi üyeleri Halil Özer ve Hasan Engin üstlendi.

Son dakika haberi | Yangın mağduru hayvan sahiplerine Lapseki'den saman gönderildi
Son dakika haberi | Yangın mağduru hayvan sahiplerine Lapseki'den saman gönderildi
Son dakika haberi | Yangın mağduru hayvan sahiplerine Lapseki'den saman gönderildi
Son dakika haberi | Yangın mağduru hayvan sahiplerine Lapseki'den saman gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin

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