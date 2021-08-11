Son dakika haberi... YANGIN KONTROL ALTINDA

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Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Manavgat'ta orman yangını, evlere sıçramadan söndürüldü (2)Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde başlayan orman yangını, evlere sıçramadan söndürüldü.

Manavgat'ta orman yangını, evlere sıçramadan söndürüldü (2)

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde başlayan orman yangını, evlere sıçramadan söndürüldü. Sarılar Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangını, kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Manavgat Belediyesi arazöz ve ekipleri sevk edildi. Kuvvetli poyraz nedeniyle Hatipler Mahallesi'ne sıçrayan yangın mezarlık civarında kontrol altına alınırken, yangının evlere sıçramaması için yoğun mücadele verildi. Yangına 1 uçak ve 3 helikopterin yanı sıra çok sayıda arazöz müdahale ederken, vatandaşlar da yangın söndürme tüpleri, hortum, kova ve tırmıklarla yangın söndürme çalışmalarına katıldı. 1 saatte kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları devam ederken, 5 hektar civarında ormanlık alanın yandığı tahmin ediliyor. Yangında 2 küçük müştemilat ile bir ağıl hasar görürken, ağılda bulunan kümes hayvanları vatandaşlar tarafından çıkarılarak kurtarıldı. Güvenlik gerekçesi ile Hatipler Mahallesi'nde bazı evler de boşaltıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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