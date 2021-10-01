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Son dakika haberi | Yangın ihbarına giden itfaiyecilere polisten sürpriz

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Yangın ihbarına giden itfaiyecilere polisten sürpriz

Son dakika haberine göre Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye Haftası nedeniyle sürpriz hazırladı.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye Haftası nedeniyle sürpriz hazırladı.

Karakol binası karşısında yangın ihbarı veren polis ekipleri, olay yerine gelen itfaiyecileri pastayla karşılayarak sürpriz yaptı.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İtfaiye Haftası nedeniyle görevleri gereği sık sık dirsek temasında oldukları itfaiyecilere sürpriz hazırladı.

110'u arayan polis ekipleri Karakol binası karşısında bulunan apartmanda yangın olduğu İhbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekiplerini pastayla karşıladı.

İtfaiye Haftasını kutlayan polisler, günün anısına itfaiye ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. - ÇORUM

Son dakika haberi | Yangın ihbarına giden itfaiyecilere polisten sürpriz

Son dakika haberi | Yangın ihbarına giden itfaiyecilere polisten sürpriz

Son dakika haberi | Yangın ihbarına giden itfaiyecilere polisten sürpriz

Son dakika haberi | Yangın ihbarına giden itfaiyecilere polisten sürpriz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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