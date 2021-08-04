Son dakika haberi! Yangın bölgesine takviye sürüyor
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Son dakika haberi! Yangın bölgesine takviye sürüyor

Son dakika haberi! Yangın bölgesine takviye sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Türkiye'nin ağırlıklı olarak güney kesimini etkisi altına alan orman yangınlarına karşı Muğla'da mücadele veren Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, BUSKİ'den 5 su tankeri ve 10 personel takviyesi daha yapıldı.

Türkiye'nin ağırlıklı olarak güney kesimini etkisi altına alan orman yangınlarına karşı Muğla'da mücadele veren Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, BUSKİ'den 5 su tankeri ve 10 personel takviyesi daha yapıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve büyük kısmı kontrol altına alınsa da halen yer yer devam eden orman yangınlarıyla mücadele fasılasız sürüyor. Yangınların başladığı ilk andan itibaren 7 araç ve 22 personelle Muğla Marmaris'te yangınlarla mücadele çalışmalarına başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine BUSKİ'den de 5 su tankeri ve 10 personellik takviye yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Muğla'nın Marmaris, Orhaniye ve Köyceğiz bölgelerinde toplam 13 araç ve 34 personelle orman yangınlarına müdahale ediyor. - BURSA

Son dakika haberi! Yangın bölgesine takviye sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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