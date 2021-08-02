Son dakika haberi | Yangın bölgelerinde iş yeri ve sigortalıların prim ödeme süreleri uzatıldı
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Son dakika haberi | Yangın bölgelerinde iş yeri ve sigortalıların prim ödeme süreleri uzatıldı

Son dakika haberi | Yangın bölgelerinde iş yeri ve sigortalıların prim ödeme süreleri uzatıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, orman yangınlarından etkilenen yerlerdeki iş yeri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının ödeme sürelerinin erteleneceğini açıkladı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, orman yangınlarından etkilenen yerlerdeki iş yeri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının ödeme sürelerinin erteleneceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Bilgin, 28 Temmuz 2021 tarihinde Adana Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçeleri, Antalya Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçeleri, Mersin Aydıncık ve Silifke ilçeleri, Osmaniye Merkez ve Kadirli ilçeleri ile 29 Temmuz 2021 tarihinde Muğla Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarının genel hayatı etkilediğini, bu nedenle bu yerlerin afet bölgesi ilan edilmesi dolayısıyla yangınlardan etkilenen işyeri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının ödeme sürelerinin erteleneceğini belirtti. 

Bakan Bilgin, zor durumda bulunan tüm vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceklerini de kaydetti. 

?Bilgin, orman yangınlarından etkilenen yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların ilaçlarına erişimleri konusunda gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı. Bakan Bilgin; kronik hastalıkların süresi biten raporlarının geçerli sayılarak, hastaların sağlık hizmeti sunucusuna gitmeden ilaç ve tıbbi malzemelerini karşılamaya devam ettiklerini, ayrıca yangın nedeniyle evleri zarar gören ve ilaç alamayan vatandaşların ilaca erişimleri hususunda tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti. Bakan Bilgin, evlerini boşaltmaları nedeniyle ilaçlarını alamayan vatandaşların bundukları yerdeki en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurmaları gerektiğini ve yangından etkilenen tüm vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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