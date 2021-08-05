Yangın Bodrum'da kontrol altına alındı
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Yangın Bodrum'da kontrol altına alındı

Yangın Bodrum'da kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cumartesi günü çıkan ve geniş bir alanda etkili olan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cumartesi günü çıkan ve geniş bir alanda etkili olan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.

Geçen Cumartesi günü Milas ilçesinde çıkıp Bodrum'a sıçrayan yangın, Milas ve Bodrum'da geniş bir alanda etkili oldu. Mazı Mahallesi'nde ev ve işyerleri ile otomobillerin alevlere teslim olduğu yangında Mazı, Gökpınar ve Armutçuk, Çocuk Mezarlığı'ndaki yerleşimler tahliye edilmişti. Geniş bir alanda yürütülen söndürme ve soğutma çalışmalarına Muğla ve Bodrum dışından çok sayıda orman ve itfaiye ekibi ile gönüllüler katıldı. Çevre illerdeki belediyeler de yangın bölgesine su tankerleri göndererek destek oldu. Cumartesi gününden beri devam eden yangının, kontrol altına alındığı açıklandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Bodrum'daki yangınların kontrol altına alındığı ifade edilerek, "Bodrum'da Yeniköy, Mumcular, Gökpınar, Mazı mahalleleri, Çocuk Mezarlığı ve Kisebükü mevkilerindeki yangınlar kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" denildi.

Yangının Bodrum'a verdiği hasar ise büyük oldu. Gökova Körfezi'nde mavi ile yeşilin birleştiği koyları ve tepeleri de etkisi altına alan alevler, cennet gibi bölgeleri kül rengine çevirdi. Yangında ne kadar alanın yandığı ise henüz tespit edilmedi. - MUĞLA

Yangın Bodrum'da kontrol altına alındı
Yangın Bodrum'da kontrol altına alındı
Yangın Bodrum'da kontrol altına alındı
Yangın Bodrum'da kontrol altına alındı
Yangın Bodrum'da kontrol altına alındı
Yangın Bodrum'da kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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