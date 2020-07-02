Son dakika haberi! Yanan ormanlık alanla ilgili 1 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Yanan ormanlık alanla ilgili 1 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Yanan ormanlık alanla ilgili 1 gözaltıİZMİR'in Urla ilçesinde, bir evde yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımların otları tutuşturmasıyla çıktığı iddia edilen yangınla alakalı olarak, gözaltına alınan 1 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

02.07.2020 16:00 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:08

Yanan ormanlık alanla ilgili 1 gözaltı

İZMİR'in Urla ilçesinde, bir evde yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımların otları tutuşturmasıyla çıktığı iddia edilen yangınla alakalı olarak, gözaltına alınan 1 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Şüphelinin, ifadesinde suçlamayı kabul etmediği öğrenildi.

Urla'nın Demircili Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, Orman Bölge Müdürlüğü'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 14 arazöz, 3 yangın söndürme helikopteri ve 1 yangın söndürme uçağı ile orman işçileri sevk edildi. Yapılan çalışmayla, yangın yaklaşık 1 buçuk saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, alevlerden yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

'KAYNAK YAPMADIM'

Öte yandan, jandarma ekiplerinin yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlattığı soruşturma kapsamında, 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin bir evde kaynak yaptığı ve bu sırada çıkan kıvılcımların otları tutuşturduğu, daha sonra alevlerin ormanlık alana sıçradığı iddia edilirken, şüphelinin jandarmaya verdiği ifadede 'kaynak yapmadım' dediği ve yangının kendisi yüzünden çıkmadığını söylediği öğrenildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi! Yanan ormanlık alanla ilgili 1 gözaltı

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu Haber
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı Haber
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek Haber
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi Haber
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu Haber
İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı Haber
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu
Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Yıldız Tilbe'den güldüren kedi isyanı: Namussuz kedi Sezen Aksu'nun koynunda uyudu
Yıldız Tilbe'den güldüren kedi isyanı: Namussuz kedi Sezen Aksu'nun koynunda uyudu
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan yapacak
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan...
Botsvana'da iki ay içerisinde 350 fil gizemli bir şekilde öldü
Botsvana'da iki ay içerisinde 350 fil gizemli bir şekilde öldü
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz
Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı
Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı
Sıla Gençoğlu'ndan Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'a destek
Sıla Gençoğlu'ndan Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'a destek
Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı
Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı
Marmara Bölgesi, 1 hafta boyunca sıcak havanın etkisinde olacak
Marmara Bölgesi, 1 hafta boyunca sıcak havanın etkisinde olacak
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi
Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Danimarka Kupası finali, taraftarların sosyal mesafeye uymaması nedeniyle 14 dakika durdu
Danimarka Kupası finali, taraftarların sosyal mesafeye uymaması nedeniyle 14 dakika durdu
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Tunç Soyer Halife Hafter Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Cüneyt Çakır Bülent Uygun Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Daha Fazla Karar Ankara Temmuz Ak Parti
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Yanan ormanlık alanla ilgili 1 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 16:07:56. #1.15#
title