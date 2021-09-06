Son dakika haberi... Yanan köyün meydanında çocuklar için sinema kurdular

Son dakika haberler... Yanan köyün meydanında çocuklar için sinema kurdular Bodrum Belediyesi ve Cinemarine işbirliğiyle gerçekleştirilen "Köy Meydanı Türk Filmleri Günleri" Mumcular ve Mazı Mahallesi'nde devam etti.

Yanan köyün meydanında çocuklar için sinema kurdular

MUĞLA - Bodrum Belediyesi ve Cinemarine işbirliğiyle gerçekleştirilen "Köy Meydanı Türk Filmleri Günleri" Mumcular ve Mazı Mahallesi'nde devam etti. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte keyifli vakit geçiren vatandaşlar, gerçekleştirilen etkinlik için Bodrum Belediyesi'ne ve Başkan Ahmet Aras'a teşekkür etti.

Mumcular ve Mazı Mahallesi'ndeki "Köy Meydanı Türk Filmleri Günleri"ni yangından etkilen vatandaşlara moral amaçlı olarak düzenlediklerini ifade eden Bodrum Belediye Başkan Aras, Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun ve birim müdürleri ile bölgede vatandaşlarla birlikte film izledi.

Sinema salonları mahallelere taşındı

Mumcular Mahallesi Meydanı, Aşağı Mazı ve Yukarı Mazı'da açık havada kurulan dev sinema ekranında, çocukların sevdiği çizgi film karakteri "Kral Şakir" filminin gösterimi gerçekleşti. Çoğunluğu çocukların oluşturduğu film gösteriminden aileler de büyük keyif aldı. Filmi izlemeye gelen çocuklara ve ailelere belediye ekipleri tarafından dondurma ikram edildi. Sinema salonunun mahallelerine taşındığını söyleyen vatandaşlar çocukların çok mutlu olduğunu ve bu tür organizasyonların devam etmesi dileklerinde bulundular.

Karaova Mahalle Muhtarı Muhammet Karademir, "Vatandaşlar pandemiden dolayı dışarı çıkamadıkları için etkinlikten gayet memnunlar, insanlar iki yıldır içeride bunaldı. Katılım çok güzel. Bu tür organizasyonların belli aralıklarla yapılmasını istiyorlar. Bu etkinlikleri sağladığı için Ahmet Başkanımıza da ayrıca teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Aras: "köy sinemalarını tekrar canlandırmayı amaçladık"

Mumcular ve Mazı'da vatandaşlar ve çocuklarla bir araya gelen Başkan Aras, "Geçirdiğimiz kötü günlerden sonra bölge insanı moralsiz. Özellikle daha çok çocukların hoşuna gidebilecek filmler oynatmayı ve eski nostaljik sokak sinemalarını, köy sinemalarını tekrar canlandırmayı düşündük. Bunun üzerine, 11 noktada şu anda gösterimdeyiz. Dün Dağbelen'de, Gündoğan'da vardı. Bundan sonra diğer köylerimizde de bu devam edecek. Bence çok güzel oldu, ben de katıldım. Aşağı Mazı, Yukarı Mazı şimdi de Mumcular'dayız. İnsanların ilgisi de çok güzel. Bodrum'a ait dondurmayı da çocuklarımıza ikram ediyoruz. Bir taraftan mısır patlatıyorlar. Bir taraftan eğleniyorlar. Akşam saatlerinde gayet güzel insanlar bir araya geliyor" dedi.

İlk gösterimi 3 Eylül tarihinde Turgutreis Meydanı'nda "Para Babası" ve İslamhaneleri Meydanı'nda "Ailecek Şaşkınız" adlı filmlerle gerçekleşen organizasyon, 4 Eylül Cumartesi Dağbelen Meydanı'nda "Ailecek Şaşkınız" ile Gündoğan Farilya Kafe yanında kurulan dev sinema perdesinde oynatılan "7. Koğuş" filmi ile Bodrum halkı, açık havada sinema keyfi yaşamıştı. Hafta sonu "Ailecek Şaşkınız" filminin gösterimi hem Mumcular Mahallesi'nde, hem de Aşağı ve Yukarı Mazı'da gerçekleşti.

"Köy Meydanı Türk Filmleri Günleri" 6 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 20: 00'de Yakaköy Meydanı ile Konacık Mahallesi halı saha arkası "Kral Şakir" filminin gösterimiyle gerçekleşecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan