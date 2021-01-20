Son dakika haberi: Yanan evdeki yaşlı çift ve kediyi itfaiyeciler kucaklarında dışarı çıkardı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haberi: Yanan evdeki yaşlı çift ve kediyi itfaiyeciler kucaklarında dışarı çıkardı (2)

20.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:53
Son dakika haberi: Yanan evdeki yaşlı çift ve kediyi itfaiyeciler kucaklarında dışarı çıkardı (2)

Son dakika haberi: KEDİ 'DUMAN' KURTARILAMADIBolu'da evde çıkan yangından İtfaiye Müdürü Mehmet Duman'ın alevlerin arasından çıkarıp 150 metre uzaklıktaki ambulansa kucağında taşıdığı 'Duman' isimli kedi, kurtarılamadı.

KEDİ 'DUMAN' KURTARILAMADI

Bolu'da evde çıkan yangından İtfaiye Müdürü Mehmet Duman'ın alevlerin arasından çıkarıp 150 metre uzaklıktaki ambulansa kucağında taşıdığı 'Duman' isimli kedi, kurtarılamadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Selçuk Özdağ Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Mustafa Destici
Magazin Can Yaman Sezen Aksu Oğuzhan Koç Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Okan Buruk Abdullah Avcı Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Hastane Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Yanan evdeki yaşlı çift ve kediyi itfaiyeciler kucaklarında dışarı çıkardı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 15:55:45. #1.15#
title