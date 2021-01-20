Son dakika haberi: Yanan evdeki yaşlı çift ve kediyi itfaiyeciler kucaklarında dışarı çıkardı (2)
20.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:53
Son dakika haberi: KEDİ 'DUMAN' KURTARILAMADIBolu'da evde çıkan yangından İtfaiye Müdürü Mehmet Duman'ın alevlerin arasından çıkarıp 150 metre uzaklıktaki ambulansa kucağında taşıdığı 'Duman' isimli kedi, kurtarılamadı.
KEDİ 'DUMAN' KURTARILAMADI
Bolu'da evde çıkan yangından İtfaiye Müdürü Mehmet Duman'ın alevlerin arasından çıkarıp 150 metre uzaklıktaki ambulansa kucağında taşıdığı 'Duman' isimli kedi, kurtarılamadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK