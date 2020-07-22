Son dakika haberi! Yalovalı çiftten örnek davranış
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Son dakika haberi! Yalovalı çiftten örnek davranış

Son dakika haberine göre Yalova'da dünya evine giren Nazife ve Sezer Coşkun çifti, düğünlerine çağıramadıkları davetlilere ikram edecekleri yemeği Yalova İHH aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Son dakika haberi! Yalovalı çiftten örnek davranış
22.07.2020 09:37 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:41

Yalova'da dünya evine giren Nazife ve Sezer Coşkun çifti, düğünlerine çağıramadıkları davetlilere ikram edecekleri yemeği Yalova İHH aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını, birçok kişinin programının değişmesine neden oldu. Nazife ve Sezer Coşkun çifti de salgın nedeniyle düğün yapmadan evlendi. Bu süreçte insanların kalabalık yerlerde bir araya gelmeleri uygun olmadığı için düğün yapmayan çift, davetlilere ikram edecekleri yemeği Yalova İHH aracılığıyla aşevinde dağıttı. Yalova İHH aşevi tarafından hazırlanan ve 320 kişiye dağıtılan kuzu haşlama, çorba, pilav ve meyveden oluşan yemek, dualar eşliğinde ikram edildi. Coşkun çifti, "Bizim böyle mutlu bir günümüzde yapamadığımız düğünümüzü ve davetlilere ikram edeceğimiz yemeğimizi hayırlara vesile olması adına Yalova İHH aşevinden yemek alan ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtmak istedik. İnşallah bu başlangıç olur ve diğer düğün sahipleri de buradan evlerine sıcak yemek götürmek isteyen kardeşlerimize yemek verirler. Bizim için de farklı bir düğün oldu. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu. - YALOVA

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Kaynak: İHA

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