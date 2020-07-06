HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberi! Yalova organik aronyanın merkezi olacak

Son dakika haberleri... Sağlık meyvesi olarak bilinen aronyanın üretimi Yalova'da her geçen gün artıyor.

Son dakika haberi! Yalova organik aronyanın merkezi olacak
06.07.2020 11:28 | Son Güncelleme: 06.07.2020 11:32

Sağlık meyvesi olarak bilinen aronyanın üretimi Yalova'da her geçen gün artıyor.

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2017-2020 yılları arasında hayata geçirilen İl Özel İdare destekli projelerin uygulanması sonucu Yalova genelinde son 3 yılda 99 dekar alanda aronya bahçesi tesis edildi.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, aronya bahçesi tesis edilen çiftçiler için belirli aralıklarla teknik eğitimler ve geziler tertip ediyor. Aronya üretimini artırmak maksadıyla proje uygulanıyor. Bu proje sayesinde mevcut aronya üreticilerinden hal-i hazırda KSK kuruluşu ile organik tarım grup sertifikası sözleşmesini imzalamış olan 'Geçiş-1' statüsündeki 13 aronya üreticisinin geçiş süreçlerindeki ek maliyetlere destek olunarak, yeni plantasyonlar olarak oluşturulan Aronya aahçe tesislerinin verim dönemlerine ulaştıklarında elde edilecek aronya meyvelerinin aynı zamanda organik meyve olarak hasat edilebilmesi sağlanmış olacak.

İl Müdürlüğü ve Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen eğitim pandemi tedbirleri alınarak online verildi. Eğitime 34 aronya yetiştiricisi online olarak iştirak etti. - YALOVA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı Ekonomi
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım Ekonomi
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı Ekonomi
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi Ekonomi
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı Ekonomi
Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı Ekonomi
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı
Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
66 yaşındaki okul hademesi, 7 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulundu
66 yaşındaki okul hademesi, 7 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulundu
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
ABD'de, bulaştığı insanı 1 haftada öldüren 'beyin yiyen amip' vakası görüldü
ABD'de, bulaştığı insanı 1 haftada öldüren "beyin yiyen amip" vakası görüldü
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Kıdem tazminatında tavan ücret 7 bin 117 TL'ye yükseldi
Kıdem tazminatında tavan ücret 7 bin 117 TL'ye yükseldi
Altının gram fiyatı 391,7 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 391,7 liradan işlem görüyor
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Çapraz bağı yırtılan Serdar Gürler, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak
Çapraz bağı yırtılan Serdar Gürler, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Levent Tüzemen: Fatih Terim kalan 4 maça çözüm üretemezse, G.Saray ligi ilk 5'te bitiremez
Levent Tüzemen: Fatih Terim kalan 4 maça çözüm üretemezse, G.Saray ligi ilk 5'te bitiremez
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Kayseri'de bir şahıs, tartıştığı yabancı uyruklu genci boğazından bıçakladı
Kayseri'de bir şahıs, tartıştığı yabancı uyruklu genci boğazından bıçakladı
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic, Belgrad'da bıçaklı saldırıya uğradı
Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic, Belgrad'da bıçaklı saldırıya uğradı
Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Esra Erdoğan Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş
Magazin Reynmen Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Mehmet Özdilek Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Ankara Twitter Beşiktaş Trabzonspor
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Yalova organik aronyanın merkezi olacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 11:53:43. #1.14#
title