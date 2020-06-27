Son dakika haberi | Yalova'da YKS heyecanı
Son dakika haberleri: Yalova'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın(YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alınmaya başladı.
27.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:50
Yalova'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın(YKS) ilk oturumu olan TYT dolayısıyla sınava giren öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullara alınmaya başladı. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak maskelerini takarak sınav salonlarına giriş yaptı.
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Kaynak: AA