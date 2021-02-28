Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
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Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

28.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 28.02.2021 13:57
Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

YALOVA'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 'torbacı' olarak bilinen 15 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

YALOVA'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 'torbacı' olarak bilinen 15 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak bilinin uyuşturucu madde satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kent genelinde tespit edilen 15 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Harekete geçen ekipler, Perşembe günü 15 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında, Ö.A., Ö.E., R.P., M.P., İ.U., R.Z.,B.G., H.K.,D.Y.,C.P., O.S., E.T., E.K., Y.K. ve N.M. isimli 15 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda;  290 gram metamfetamin, 250 gram sentetik kannabinoid, 10 gram esrar, 20 gram hint keneviri bitkisi tohumu, 2 adet hassas terazi, 2 adet tabanca bu tabancalara ait, 10 adet 9 mm. çapında fişek ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.

Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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