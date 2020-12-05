Son dakika haberi | Yalova'da sokağa çıkma kısıtlamaları denetlendi
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Son dakika haberi | Yalova'da sokağa çıkma kısıtlamaları denetlendi

05.12.2020 00:09 | Son Güncelleme: 05.12.2020 00:16

Son dakika haber: Yalova'da sokağa çıkma kısıtlamaları denetlendi Yalova'da koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarıyla başladı.

Yalova'da sokağa çıkma kısıtlamaları denetlendi

YALOVA - Yalova'da koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarıyla başladı.

Kısıtlamanın başlamasıyla Yalova'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Polis ve jandarma ekipleri, kent genelinde denetimler gerçekleştirirken kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Yalova'da denetimlerde durdurulan bir kişinin izolasyon kurallarına uymadığı tespit edildi. Şahıs ceza kesildi ve 112 acil ambulans ekiplerine teslim edildi

Son dakika haberi | Yalova'da sokağa çıkma kısıtlamaları denetlendi
Son dakika haberi | Yalova'da sokağa çıkma kısıtlamaları denetlendi
Son dakika haberi | Yalova'da sokağa çıkma kısıtlamaları denetlendi
Son dakika haberi | Yalova'da sokağa çıkma kısıtlamaları denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET UMUT GÜRCAN

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