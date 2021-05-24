Son dakika haberi | Yalova'da silahla yaralama şüphelisi tutuklandı

Son dakika haberler... Yalova'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Yalova'da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde S.D'nin silahla vurularak yaralanmasının ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı H.Ş'yi gözaltına aldı. Ayrıca, olayda kullanıldığı belirlenen 2 tabanca ve bu silahlara ait 5 fişek ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "Silahla kasten yaralama", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız