Son dakika haberi | Yalova'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
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Son dakika haberi | Yalova'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Yalova'da düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

Son dakika haberi | Yalova'da silah ve uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
25.08.2020 14:39 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:16

Yalova'da düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Asayiş şubelerine bağlı ekipler, meskun mahalde silahla ateş etme olaylarının önlenmesi ve uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde 10 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 91,64 gram sentetik uyuşturucu, 3 tabanca ve 3 av tüfeği ile bu silahlara ait 31 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.F, O.P, A.A, Ş.A, C.C, S.C, Ö.B, O.T, Ü.I, U.E. ve D.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

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