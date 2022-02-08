Son dakika haberi: Yalova'da şehit yakınları ve gaziler "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

YALOVA (AA) - Yalova Belediyesi, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini şehit yakınları ve gazilerle buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, TRT ve Dijital Sanatlar'ın ortak yapımcılığını üstlendiği, Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve Şehit Eren Bülbül'ün öyküsünü anlatan film, şehit yakınları ve gazilere izlettirildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler, Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesine özel olarak açılan seansta aileler, filmi izlerken duygusal anlar yaşandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, "Kelimeler kifayetsiz, söyleyeceğimiz söz yok, minnettarız. Vatanımız uğruna şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadesini kullandı.

Derneğin Yalova Şube Başkanı Özcan İla ise Başkan Vekili Tutuk ve belediye görevlilerine teşekkür ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aziz şehitlerimizin kıymetli emanetleri şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz ve aileleri ile 'İyi Ki Varsın Eren' filmini izledik. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, sınırlarımızın güvenliği, milletimizin barış içinde yaşaması için her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadele eden güvenlik güçlerimiz ile bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Kahraman gazilerimize ise Rabbim sağlık ve afiyet versin."