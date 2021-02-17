Son dakika haberi! Yalova'da sahte belgelerle ikamet izni almaya çalışan 33 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı kararı verildi
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Son dakika haberi! Yalova'da sahte belgelerle ikamet izni almaya çalışan 33 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı kararı verildi

17.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:07
Son dakika haberi! Yalova'da sahte belgelerle ikamet izni almaya çalışan 33 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı kararı verildi

Son dakika haberler... Yalova'da yabancı uyrukluların ikamet izni almaları için sahte sağlık sigorta poliçesi ve harç makbuzu ürettikleri iddia edilen Irak uyruklu 3 zanlının tutuklanmasının ardından başlatılan soruşturmada 33 belgede usulsüzlük tespit edildi.

Yalova'da yabancı uyrukluların ikamet izni almaları için sahte sağlık sigorta poliçesi ve harç makbuzu ürettikleri iddia edilen Irak uyruklu 3 zanlının tutuklanmasının ardından başlatılan soruşturmada 33 belgede usulsüzlük tespit edildi.

Polisin 3 Şubat'ta gerçekleştirdiği operasyonun ardından, 16 bin 734 ikametli yabancının yaşadığı Yalova'da İl Göç İdaresi Müdürlüğünce yaklaşık 4 bin dosya üzerinde inceleme sürüyor.

Müdürlük, tutuklu 3 sanığın internetten "e-ödeme" ile elde ettikleri belgeler üzerinde oynama yaparak sahtelerini ürettiklerini anlaşılması üzerine bu ödeme yönteminin başlatıldığı 2019 yılı sonrasındaki başvuru dosyalarına yoğunlaştı.

Özellikle 2020 yılı sonu itibarıyla yapılan 1500 başvuruyu mercek altına alan görevliler, şu ana kadar 20'si sağlık sigorta poliçesi, 12'si harç makbuzu ve biri kira kontratı olmak üzere 33 belgede sahtecilik yapıldığını belirledi.

Bu dosyalar hakkında 33 yabancı uyruklunun sınır dışı edilmesine karar verildi. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından kararın onaylanmasıyla bu kişilerin sınır dışı edileceği öğrenildi.

Operasyon ve soruşturma süreci

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamında kent merkezindeki bir iş yerine düzenlediği operasyonda Irak uyruklu 3 zanlı gözaltına alınmıştı.

Türkiye'ye gelen yabancı uyrukluların ikamet izni almak için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ibraz ettikleri başvuru belgeleri arasındaki sağlık sigorta poliçesi ve vergi dairesine yatırılan harç makbuzlarını bilgisayar üzerinden bir kopyalama sistemi ile sahtelerini ürettiği öne sürülen şüpheliler tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada, zanlıların sahte belge düzenlemeleri karşılığında kişi başı 1500 ila 2 bin lira aldığı, bu yolla kamu ve sigorta şirketlerini zarara uğrattığı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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