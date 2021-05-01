Son dakika haberi | Yalova'da parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan yaşlı kadına itfaiye yardım etti

Son dakika haberleri: Yalova'nın Altınova ilçesinde parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan yaşlı kadının yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Yalova'nın Altınova ilçesinde parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan yaşlı kadının yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Altınova Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede ikamet eden yaşlı bir kadın, parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca Altınova İtfaiye Müdürlüğüne gelerek yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, yüzüğü çıkarmak için spiral kesme makinesinin minyatürü olan ve yüzük kesme aparatı diye adlandırılan motorlu alet ile yüzüğü keserek çıkardı.

Yaklaşık bir dakikalık kısa müdahalenin ardından yaşlı kadın müdürlükten ayrıldı.

Altınova İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, itfaiyelerinin tam donanımlı bir ekipmana sahip olduğunu ve her zaman göreve hazır oldukları ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız