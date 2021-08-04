Son dakika haberi: Yalova'da kaçak midye operasyonu
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Son dakika haberi: Yalova'da kaçak midye operasyonu

Son dakika haberi: Yalova'da kaçak midye operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Yalova'da bir tırda yapılan aramada kaçak olarak toplanmış 44 ton kara midye ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Yalova'da bir tırda yapılan aramada kaçak olarak toplanmış 44 ton kara midye ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçak midye sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.İ (47) idaresindeki 06 CAK 413 plakalı tırı Topçular İskelesi çıkışında durduruldu. Yapılan aramada kaçak olarak Marmara Denizi'nde avlandığı tespit edilen 44 kara midye ele geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edilen midyeler canlı olarak yeniden Marmara Denizi'ne bırakıldı.

Tır sürücüsü ve yanındaki bir kişi ise gözaltına alındı. Midyelerin piyasa değerinin yaklaşık 800 bin TL olduğu öğrenildi. - YALOVA

Son dakika haberi: Yalova'da kaçak midye operasyonu
Son dakika haberi: Yalova'da kaçak midye operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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