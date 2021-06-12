Son dakika haberi: Yalova'da kaçak alkol operasyonu

Son dakika haberi... Yalova Çınarcık ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak alkol üreterek sattığı ileri sürülen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 77 litre etil alkol ele geçirildi.

Yalova Çınarcık ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak alkol üreterek sattığı ileri sürülen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 77 litre etil alkol ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçede bir adrese kaçak alkol üretildiği ve şahısların bu alkolü sattığı bilgisine ulaşan polis, operasyon düğmesine bastı. Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen kararla evde yaptığı aramada, 11 adet 5 litrelik şişelerde etil alkol, 40 adet 0,5 litrelik şişelerde etil alkol, 1 adet 2 litrelik şişede etil alkol, 1 adet huni ve alkol yapımında kullanılan aromala olmak üzere toplamda 77 litre etil alkol ele geçirdi.

Kaçak alkol yaptıkları iddia edilen Ü.G ve İ.G hakkında soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı