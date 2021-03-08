Son dakika haberi: Yalova'da jandarma ekipleri uygulama noktasında kadınlara karanfil dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Yalova'da jandarma ekipleri uygulama noktasında kadınlara karanfil dağıttı

08.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:54
Son dakika haberi: Yalova'da jandarma ekipleri uygulama noktasında kadınlara karanfil dağıttı

Son dakika gelişmesine göre Yalova'da jandarma ekipleri uygulama noktalarında "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı.

Yalova'da jandarma ekipleri uygulama noktalarında "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı.

Yol kontrol uygulamasında jandarma ekiplerinin karanfil ile günlerini kutladığı kadınlar, ekiplere teşekkür etti.

Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı, merkez ve ilçelerdeki bilboardlara astırılan ilanlarla Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güven Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Cahit Özkan Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Arda Turan Halis Özkahya Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Yalova'da jandarma ekipleri uygulama noktasında kadınlara karanfil dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 12:01:59. #1.16#
title