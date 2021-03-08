Son dakika haberi: Yalova'da jandarma ekipleri uygulama noktasında kadınlara karanfil dağıttı

Son dakika gelişmesine göre Yalova'da jandarma ekipleri uygulama noktalarında "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı.