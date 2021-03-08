Son dakika haberi: Yalova'da jandarma ekipleri uygulama noktasında kadınlara karanfil dağıttı
08.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:54
Son dakika gelişmesine göre Yalova'da jandarma ekipleri uygulama noktalarında "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı.
Yalova'da jandarma ekipleri uygulama noktalarında "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadın sürücü ve yolculara karanfil dağıttı.
Yol kontrol uygulamasında jandarma ekiplerinin karanfil ile günlerini kutladığı kadınlar, ekiplere teşekkür etti.
Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı, merkez ve ilçelerdeki bilboardlara astırılan ilanlarla Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güven Kaya