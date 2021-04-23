Son dakika haberi: Yalova'da çocuklara 23 Nisan otobüsü sürprizi
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Son dakika haberi: Yalova'da çocuklara 23 Nisan otobüsü sürprizi

Son dakika haberi: Yalova'da çocuklara 23 Nisan otobüsü sürprizi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Yalova Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Tutuk, direksiyona geçti, "23 Nisan Otobüsü" sokak sokak gezerek çocukların bayramı kutlandı.

Yalova Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Tutuk, direksiyona geçti, "23 Nisan Otobüsü" sokak sokak gezerek çocukların bayramı kutlandı.

Yalova Belediyesi pandemi nedeniyle sokağa çıkamayan çocukları unutmadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel hazırlanan otobüsün şoförlüğünü Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk yaptı. Tutuk'un kullandığı üstü açık otobüs şehrin cadde ve sokaklarını gezdi. Palyaço ve çizgi film karakterlerini bulunduğu otobüsün sürücülüğünü ise Başkan Vekili Mustafa Tutuk yaptı. Sokak turlarında çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara hediye ettiği bayramı bu yıl pandemi nedeniyle buruk kutladıklarını belirten Tutuk, "Çocuklarımız sokağa çıkamadığı için biz de gezici otobüsümüzle birlikte çocuklara eğlenceyi ayaklarına getiriyoruz. Çocuklarımıza kitap, oyuncaklar, balon dağıtacağız, şarkılar söyleyeceğiz. 23 Nisan'ın önemini anlatacağız. Bunun yanında sosyal medya üzerinden çocuklarımızı tiyatro ile buluşturacağız" diye konuştu. - YALOVA

Son dakika haberi: Yalova'da çocuklara 23 Nisan otobüsü sürprizi
Son dakika haberi: Yalova'da çocuklara 23 Nisan otobüsü sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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