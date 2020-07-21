Son dakika haberi | Yalova'da "Annelere Bir Nefes, Çocuklara Mutluluk" projesi başlatıldı Son dakika habere göre Yalova Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde evlerinden çıkamayan çocuklar ve anneleri için "Annelere Bir Nefes, Çocuklara Mutluluk" adlı proje başlattı.

Yalova Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde evlerinden çıkamayan çocuklar ve anneleri için "Annelere Bir Nefes, Çocuklara Mutluluk" adlı proje başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hem annelere bir nefes olmak hem de çocukların mutluluklarına mutluluk katmak için projenin başlatıldığı belirtildi.

Proje kapsamında çocukların bir ay süre ile açık havada, alanında uzman eğitmenler gözetiminde eğlenerek öğrenme imkanı bulacağı bildirilen açıklamada, "Kontenjanlarla sınırlı olan başvurular 30 Temmuz Perşembe günü sona erecek.

1 Ağustos'ta start alacak proje kapsamında kayıt yaptırmak isteyen ya da detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler tüm mahallelerde bulunan Umut Merkezlerinden veya 226 811 50 24 - 226 811 59 00 numaralı telefonlardan bilgi alabilirler." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA