Son dakika haberi | Yalnız yaşayan genç balkondan düşerek hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Yalnız yaşayan genç balkondan düşerek hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Yalnız yaşayan genç balkondan düşerek hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Zonguldak'ın Kilimli İlçesinde yalnız yaşayan 24 yaşındaki Bora Y. evinin üçüncü katındaki balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Kilimli İlçesinde yalnız yaşayan 24 yaşındaki Bora Y. evinin üçüncü katındaki balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde Kilimli İlçesi Birinci Durak mevkiinde meydana geldi. Bora Y. (24) üçüncü kattaki evinin balkonunda beton zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerme sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Olay yerme gelen sağlık ekipler Bora Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Bora Y.'nin cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Bora Y.'nin ailesinin Almanya'da yaşadığı öğrenildi. Bora Y.'nin kesinin ölümünün yapılacak otopsimin ardından netlik kazanacak. - ZONGULDAK

Son dakika haberi | Yalnız yaşayan genç balkondan düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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