Son dakika haberi! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
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Son dakika haberi! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Son dakika habere göre Antalya'da yakınlarının ulaşamadığı adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Antalya'da yakınlarının ulaşamadığı adam yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 758. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede yalnız yaşayan Veli Türkmen (55), en son öğle saatlerinde konuştuğu akrabalarına iyi olmadığını ve çevresini beyaz renkte gördüğünü söyledi. Bunun üzerine yeğeni tarafından sık sık defalarca aranan Türkmen, telefonlara yanıt vermeyince yeğeni ikamet ettiği eve gitti. Kapıyı açan olmayınca yedek anahtar ile eve giren yeğeni, Veli Türkmen'i yerde hareketsiz halde buldu. Türkmen'in yeğeni, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, Türkmen'in hayatını kaybettiğini bildirdi. Türkmen'in yeğeni, evin önünde gözyaşlarına boğuldu. - ANTALYA

Son dakika haberi! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Son dakika haberi! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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