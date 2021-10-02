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Son dakika haberi! Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Edinilen son dakika haberine göre GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde Kemal Tilki (55), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde Kemal Tilki (55), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Aslanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evde yalnız yaşayan Kemal Tilki'den haber alamayan komşuları polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, yakınlarının verdiği yedek anahtarla girdikleri evde Kemal Tilki'yi hareketsiz yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kemal Tilki'nin hayatını kaybettiği belirlendi.Kemal Tilki'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.


Son dakika haberi! Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Son dakika haberi! Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Son dakika haberi! Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Son Dakika Haberleri
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