Son dakika haberi | Yalıhüyük'te jandarma ve polis ekiplerinden Kovid-19 denetimi
08.12.2020 19:41 | Son Güncelleme: 08.12.2020 19:44
Son dakika haberi... Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde polis ve jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yaptı.
Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde polis ve jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yaptı.
Ekipler, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve temaslı vatandaş sorgulaması yaptı.
İlçede vaka sayılarında artış olmaması için ilçe girişlerindeki caydırıcı uygulamanın süreceği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay