Son dakika haberi | Yalıhüyük'te jandarma ve polis ekiplerinden Kovid-19 denetimi
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Son dakika haberi | Yalıhüyük'te jandarma ve polis ekiplerinden Kovid-19 denetimi

08.12.2020 19:41 | Son Güncelleme: 08.12.2020 19:44
Son dakika haberi | Yalıhüyük'te jandarma ve polis ekiplerinden Kovid-19 denetimi

Son dakika haberi... Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde polis ve jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yaptı.

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde polis ve jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yaptı.

Ekipler, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve temaslı vatandaş sorgulaması yaptı.

İlçede vaka sayılarında artış olmaması için ilçe girişlerindeki caydırıcı uygulamanın süreceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay

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