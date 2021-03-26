Yakut kardeşler, biriktirdikleri 627 lirayı yetim çocuklara bağışladı
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Yakut kardeşler, biriktirdikleri 627 lirayı yetim çocuklara bağışladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yakut kardeşler, biriktirdikleri 627 lirayı yetim çocuklara bağışladı

BURSA'nın İznik ilçesinde Nisanur (9) ve Aziz İslam (6) Yakut kardeşler, kuzu almak için kumbaralarında biriktirdikleri parayı, yardım kuruluşuna bağışladı.

BURSA'nın İznik ilçesinde Nisanur (9) ve Aziz İslam (6) Yakut kardeşler, kuzu almak için kumbaralarında biriktirdikleri parayı, yardım kuruluşuna bağışladı.

İznik ilçesinde, yaşayan Nisanur ve Aziz İslam Yakut kardeşler, uzun süreden beri kumbaralarında kuzu alabilmek için biriktirdikleri parayı İHH İnsanı Yardım Vakfı'na bağışladı. İki kardeş kumbaradan çıkan toplam 627 TL'yi makbuz karşılığında yetim çocuklar için kullanılması amacıyla İHH'ye teslim etti. Vakıf temsilcileri ise Yakut kardeşlere oyuncak ve çikolata hediye etti.  

Görüntü dökümü

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-Abla-kardeşin açıklamaları-İHH yetkililerinin açıklamaları-Kumbaranın açılması

-Detaylar

Haber-Kamera:  Şenol POYRAZ/İZNİK,(Bursa),


Yakut kardeşler, biriktirdikleri 627 lirayı yetim çocuklara bağışladı
Yakut kardeşler, biriktirdikleri 627 lirayı yetim çocuklara bağışladı
Yakut kardeşler, biriktirdikleri 627 lirayı yetim çocuklara bağışladı
Yakut kardeşler, biriktirdikleri 627 lirayı yetim çocuklara bağışladı
Yakut kardeşler, biriktirdikleri 627 lirayı yetim çocuklara bağışladı
Yakut kardeşler, biriktirdikleri 627 lirayı yetim çocuklara bağışladı
Yakut kardeşler, biriktirdikleri 627 lirayı yetim çocuklara bağışladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 15:46:30. #1.14#
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