Son dakika haberleri... YAĞMUR SUYU TAHLİYE BORUSUNUN ÇALINMA ANI KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... YAĞMUR SUYU TAHLİYE BORUSUNUN ÇALINMA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika gelişmesine göre ESKİŞEHİR'de, iş yerinin dış cephesindeki yağmur suyu tahliye borusu sökülerek çalındı.

ESKİŞEHİR'de, iş yerinin dış cephesindeki yağmur suyu tahliye borusu sökülerek çalındı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 7 Şubat günü saat 00.30 sıralarında, Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta meydana geldi. İş yerinin önüne gelen ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, dükkanın dış cephesindeki yağmur suyu tahliye borusunu yerinden sökerek çaldı. Şüpheli, olay yerinden kaçarken, hırsızlık anları da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri... YAĞMUR SUYU TAHLİYE BORUSUNUN ÇALINMA ANI KAMERADA

Son dakika haberleri... YAĞMUR SUYU TAHLİYE BORUSUNUN ÇALINMA ANI KAMERADA

Son dakika haberleri... YAĞMUR SUYU TAHLİYE BORUSUNUN ÇALINMA ANI KAMERADA

Son dakika haberleri... YAĞMUR SUYU TAHLİYE BORUSUNUN ÇALINMA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Hırsızlık, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title