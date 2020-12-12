Son dakika haberi... Yağmur, kar, dolu... araçlarınız kışa hazır mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi... Yağmur, kar, dolu... araçlarınız kışa hazır mı?

12.12.2020 12:10 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:14
Son dakika haberi... Yağmur, kar, dolu... araçlarınız kışa hazır mı?

Son dakika ekonomi haberine göre Koronavirüs rakamlarının arttığı son günlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarının yanı sıra sosyal mesafeyi korumanın mümkün olmadığı tek kapalı alan olan araçların temizliği de büyük önem taşıyor.

Koronavirüs rakamlarının arttığı son günlerde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarının yanı sıra sosyal mesafeyi korumanın mümkün olmadığı tek kapalı alan olan araçların temizliği de büyük önem taşıyor. Uluslararası araç bakım ve koruma sistemleri markası Ziebart, kışın kendini hissettirdiği şu günlerde araç sahipleri için bir kampanya başlatığını duyurdu.

Pandemi döneminde kişisel temizlik kadar araç temizliği de büyük önem taşıyor. Sosyal mesafeyi korumanın mümkün olmadığı kapalı alan olan araçlarda hijyenin önemine dikkat çeken Ziebart, kış bakım paketine koronavirüse karşı en etkili dezenfeksiyon çözümlerini de dahil etti.

Kış bakım paketinde yüzde 40 indirime giden Ziebart'tan yapılan açıklamada "Toplum olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Bize düşen, bu zor zamanlarda halkımızın yanında durmaktır. Araç bakım ve koruma sistemlerinin lider markası Ziebart'ın etkili dezenfeksiyon çözümlerinden herkesin yararlanmasını istediğimiz için böyle bir kampanya düzenledik. Aracın hem dışını hem de içini zorlu kış koşullarına hazır hale getirmek için Ziebart kalitesine herkesin ulaşmasını hedefliyoruz" denildi.

ZİEBART'TAN KIŞ KAMPANYASI

Ziebart'ın 31 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek olan 'Avantajlı Kış Paketi', bir aracın zorlu kış koşullarında ve pandemi şartlarında korunması için en etkili çözümleri kapsıyor. İlk olarak detaylı dış yüzey temizliği ve Ziebart Protect-A-Shine®? cila uygulaması ile aracın dış yüzeyi koruma altına alınıyor. Cam su itici uygulaması ile yağmur esnasında silecek çalıştırmaya bile gerek duymadan yağmur suyunun araç camını kaplayıp görüş mesafesini kapatmasının önüne geçiliyor.

Anti bakteriyel detaylı temizlik ile koltuklar, kapı içleri, tavan ve taban döşemeleri, ön göğüs, torpido ve bütün plastik aksam, bagaj içi anti bakteriyel detaylı temizlik ürünleriyle temizlenerek dezenfekte ediliyor. Ozan ile klima dezenfeksiyonu sayesinde klima kanallarına girmiş tüm virüs, bakteri ve mantarlar yok edilerek; klimanın sağlıklı hale gelmesi sağlanıyor.

CO-GO kabin içi dezenfeksiyon ile koronavirüs başta olmak üzere sağlığımız için tehlike arz eden tüm virüs, bakteri, mikrop ve mantarların araç içinden yok edilmesi sağlanıyor. Mucize duman adı verilen CO-GO kabin içi dezenfeksiyon, koronavirüse karşı araçlardaki en etkili çözüm olarak biliniyor.


Son dakika haberi... Yağmur, kar, dolu... araçlarınız kışa hazır mı?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi
Araçtaki dolu hasarını tespit edemeyen ekspertize 9 bin lira ceza kesildi
Bakan Elvan: 'Para ve maliye politikası araçlarımızı eş güdüm içinde kullanacağız'
Bakan Elvan: "Para ve maliye politikası araçlarımızı eş güdüm içinde kullanacağız"
Bu hafta yatırım araçlarından tek kaybettiren dolar oldu
Bu hafta yatırım araçlarından tek kaybettiren dolar oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Lütfi Elvan Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz Demet Özdemir Defne Samyeli Sermiyan Midyat
Spor Samatta Fatih Terim Cüneyt Çakır Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Ateş İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Yağmur, kar, dolu... araçlarınız kışa hazır mı? - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 12:15:25. #1.15#
title