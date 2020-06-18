Son dakika haberi: YAĞMUR BİRÇOK KENTTE SELE NEDEN OLDU, SAĞANAK YURDU ETKİSİ ALTINA ALDI
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Son dakika haberi: YAĞMUR BİRÇOK KENTTE SELE NEDEN OLDU, SAĞANAK YURDU ETKİSİ ALTINA ALDI

Son dakika güncel haberi... Yurdun birçok bölgesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Son dakika haberi: YAĞMUR BİRÇOK KENTTE SELE NEDEN OLDU, SAĞANAK YURDU ETKİSİ ALTINA ALDI
18.06.2020 16:50 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:54

Yurdun birçok bölgesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bursa, Bolu, Kocaeli ve Düzce sağnaktan en çok etkilenen şehirler arasında yer aldı.

SELE KAPILAN KADIN BÖYLE KURTARILDI; KAHRAMAN ESNAF KONUŞTU: İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM

 Bursa'da etkili olan sağanak sırasında merkez Osmangazi ilçesindeki Tahtakale Mahallesi'nde sel sularına kapılan Emine Kahvecioğlu, sürüklenmeye başladı. Olay anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Kahvecioğlu, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Çağırılan ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kahvecioğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kadının kurtarılma anlarını cep telefonuyla kameraya çeken vatandaş ve yanındakilerin olayın dehşetiyle korku dolu sözleri de görüntülerde duyuldu. Kadını sulardan çekip alarak kurtaran esnaf Sinan Yılmaz, "İnsanlık görevim olduğu için suyun içine girdim ve kadını kurtardım. Bilinci yarı açıktı, yara bere içindeydi" dedi.

ÇEVREDEKİLERİN KORKUSU DA KAMERAYA YANSIDI: EYVAH EYVAH!

Emine Kahvecioğlu'nun suda sürüklenme anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kadının kurtarılma anlarını cep telefonuyla kameraya çeken vatandaş ve yanındakilerin korku dolu sözleri de görüntülere yansıdı. Bir kişinin, "Gidiyor, kadın gidiyor! eyvah eyvah eyvah" dediği, bir başkasının da "Kadın hamile galiba" diyerek endişesini dile getirdiği duyuldu.

KAHRAMAN ESNAF: BİLİNCİ YARI AÇIKTI

Kadını sulardan çekip alarak kurtaran esnaf Sinan Yılmaz, "Her şey 15-20 dakika içinde oldu. Bir anda yağmur bastırdı. Sokakta sel meydana geldi. Ben de o esnada kapımın önündeki malzemeleri içeri çekmeye çalışıyordum. Bir kadının aşağı doğru sürüklendiğini fark ettim. Esnaflar su çok olduğu için kurtarmaya korktu. Ama ben insanlık görevim olduğu için suyun içine girdim ve kadını kurtardım. Bilinci yarı açıktı, yara bere içindeydi. Ambulansla gönderdik"

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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