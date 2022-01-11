EFELER, AYDIN (İHA) - Yağan yağmur Tabakhane deresindeki suları yükseltti

AYDIN Aydın'ın merkez ilçesindeki Efeler'de etkili olan sağanak yağışın ardından yağmur suları Tabakhane Deresi'ni coştururken, derede su seviyesi yükseldi.

Aydın genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönerken, etkili olan sağanak yağış sonrasında uzun zamandır sığ olan Tabakhane Deresi'nde de su seviyesi gözle görülür derecede yükseldi. Dağlardan gelen sular ile sokaklarda bulunan mazgallar ile dereye akan yağmur suları dereyi coştururken, suyun debisinin de arttığı gözlemlendi. Yağışlarla birlikte şu ana kadar şehir merkezinde herhangi bir taşkın ve olumsuzluk yaşanmazken, yağan yağmurlar da doğal kaynakları besliyor.

Meteoroloji verilerine göre yağışlı havanın hafta sonuna kadar etkili olacağı tahmin edilirken, Aydın Valiliği de vatandaşları uyararak yağışlarla birlikte etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı da vatandaşların dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti.