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Yağan yağmur Tabakhane deresindeki suları yükseltti

İhlas Haber Ajansı / Uğur Eser - Haberler | Yerel

Yağan yağmur Tabakhane deresindeki suları yükselttiAYDIN Aydın'ın merkez ilçesindeki Efeler'de etkili olan sağanak yağışın ardından yağmur suları Tabakhane Deresi'ni coştururken, derede su seviyesi yükseldi.

EFELER, AYDIN (İHA) - Yağan yağmur Tabakhane deresindeki suları yükseltti

AYDIN Aydın'ın merkez ilçesindeki Efeler'de etkili olan sağanak yağışın ardından yağmur suları Tabakhane Deresi'ni coştururken, derede su seviyesi yükseldi.

Aydın genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönerken, etkili olan sağanak yağış sonrasında uzun zamandır sığ olan Tabakhane Deresi'nde de su seviyesi gözle görülür derecede yükseldi. Dağlardan gelen sular ile sokaklarda bulunan mazgallar ile dereye akan yağmur suları dereyi coştururken, suyun debisinin de arttığı gözlemlendi. Yağışlarla birlikte şu ana kadar şehir merkezinde herhangi bir taşkın ve olumsuzluk yaşanmazken, yağan yağmurlar da doğal kaynakları besliyor.

Meteoroloji verilerine göre yağışlı havanın hafta sonuna kadar etkili olacağı tahmin edilirken, Aydın Valiliği de vatandaşları uyararak yağışlarla birlikte etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı da vatandaşların dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti.

Yağan yağmur Tabakhane deresindeki suları yükseltti

Yağan yağmur Tabakhane deresindeki suları yükseltti

Yağan yağmur Tabakhane deresindeki suları yükseltti

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İhlas Haber Ajansı / Uğur Eser - Son Dakika Haberleri

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