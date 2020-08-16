Son dakika haberi... Yabancı uyrukluların Haliç'te sosyal mesafesiz tekne partisi polise takıldı
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Son dakika haberi... Yabancı uyrukluların Haliç'te sosyal mesafesiz tekne partisi polise takıldı

Gelen son dakika haberine göre Yabancı uyrukluların Haliç'te sosyal mesafesiz tekne partisi polise takıldı Pasaportları ve oturum izinleri yok Haliç'te yabancı uyruklu vatandaşlar, korona virüs kurallarını hiçe sayarak tekne partisi yaptı.

16.08.2020 09:57 | Son Güncelleme: 16.08.2020 10:42

Yabancı uyrukluların Haliç'te sosyal mesafesiz tekne partisi polise takıldı

Pasaportları ve oturum izinleri yok

İSTANBUL - Haliç'te yabancı uyruklu vatandaşlar, korona virüs kurallarını hiçe sayarak tekne partisi yaptı. Tekneye baskın düzenleyen polis ekipleri, çok sayıda kişinin pasaportunun ve oturum izinin olmadığını tespit etti.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Haliç'te bulunan bir teknede parti düzenlendiği bilgisi üzerine harekete geçti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yabancı uyruklu kişilerin parti düzenlediğini tespit etti.

Pasaport ve oturum izinleri yok

Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı eğlencede, kişilerin büyük çoğunluğunun maske takmadığı görüldü. Polis ekipleri, teknede evrak ve kimlik kontrolü yaptı. Teknenin evraklarında bir soruna rastlanmazken, yabancı uyruklu kişilerin büyük çoğunluğunun pasaportu ve oturum izni olmadığını belirledi. Teknede eğlenen kişilere korona virüs kuralına uymadığı için cezai işlem uygulandı.

Şahıslar emniyete görüldü.

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Son dakika haberi... Yabancı uyrukluların Haliç'te sosyal mesafesiz tekne partisi polise takıldı

Kaynak: İHA

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