Yabancı uyruklu öğrenciler kiraladıkları otomobille kaza yaptı: 3 yaralı
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Yabancı uyruklu öğrenciler kiraladıkları otomobille kaza yaptı: 3 yaralı

08.01.2021 20:33 | Son Güncelleme: 08.01.2021 20:55

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, üst geçitten düşen otomobildeki yabancı uyruklu 3 öğrenci yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, üst geçitten düşen otomobildeki yabancı uyruklu 3 öğrenci yaralandı.

Abdul Hakim Muhtar Tuka (22) yönetimindeki 38 ZF 115 plakalı otomobil, Mevlana Mahallesi'ndeki Sümer üst geçidinde kırmızı ışıkta bekleyen 38 DV 933 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kontrolden çıkan Tuka idaresindeki araç, bariyerlere çarptı ardından yaklaşık 8 metre yükseklikteki üst geçitten düştü.

Bölgede bulunan ağaçlara çarparak takla atan araçtaki 3 öğrenci yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sırasında kopan bazı bariyerler tren raylarına düştü. Bu nedenle elektrik kesintisinin meydana geldiği demir yolundan geçişler bir süre durduruldu.

Öğrencilerin kaza yaptıkları aracı gezmek amacıyla kiraladıkları öğrenildi.

Yabancı uyruklu öğrenciler kiraladıkları otomobille kaza yaptı: 3 yaralı
Yabancı uyruklu öğrenciler kiraladıkları otomobille kaza yaptı: 3 yaralı
Yabancı uyruklu öğrenciler kiraladıkları otomobille kaza yaptı: 3 yaralı
Yabancı uyruklu öğrenciler kiraladıkları otomobille kaza yaptı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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