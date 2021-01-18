Son dakika haberi: Yabancı konut satışında Türkiye ilk 10'da

Koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki etkileri, tüm sektörlerde görülse de Türkiye yabancıya gayrimenkul satışında rekor kırdı. Inhouse Global'in ülkeler arasında vize başvurularından derlediği rapora göre; 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 10,3 azalarak 45 bin 483'ten 40 bin 812'ye gerilese de tarihin ikinci en yüksek satış rakamı olarak kaydedildi. Hazırladıkları raporlar ilgili bilgi veren şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ergüven, "Pandemi döneminde Türkiye önemli sayıda yabancı gayrimenkul alıcısıyla karşılaştı. İranlılar, Afganlar, Ruslar en çok ülkemizi tercih eden ülkelerin başını çekti" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, ekonomiyi olumsuz etkiledi. Ancak bu etkiler, tüm sektörlerde görülse de Türkiye yabancıya gayrimenkul satışında rekor kırdı. Inhouse Global'in ülkeler arasında vize başvurularından derlediği rapora göre Türkiye yabancıların gayrimenkul alımında tercih ettiği ülkelerin başında geliyor. 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 10,3 azalarak 45 bin 483'ten 40 bin 812'ye gerilese de tarihin ikinci en yüksek satış rakamı olarak kaydedildi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ergüven, 2020 yılındaki yabancıya gayrimenkul satışının umut verici olduğunu söyleyerek, "2021 yılında bu artan ivmenin daha da hızlanacak. Hazırladığımız raporda, yabancıların gayrimenkul satın almayı tercih ettikleri ülkeleri mercek altına aldık. Pandemi döneminde Türkiye önemli sayıda yabancı gayrimenkul alıcısıyla karşılaştı. İranlılar, Afganlar, Ruslar en çok ülkemizi tercih eden ülkelerin başını çekti" dedi.

İSPANYA BEKLENTİSİ KARŞILAYAMADI

Inhouse Global'in hazırladığı rapora göre İspanya gayrimenkul satışı rakamlarında düşüşe geçti. İspanyol Tapu Sicilleri Derneği'nin son rakamlarına göre 15.283 İspanyol ev satışı yabancı alıcı dahil yılın ilk çeyreğinde 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 6,4 düşüş yaşadı. 2017'nin ortasından beri azalan dış talep, 2019'un ikinci yarısında tekrar toparlamaya başlamıştı. 2020'nin ilk yarısında pozitife dönmesi beklenen dış talepler pandeminin ortaya çıkmasıyla bu beklentiyi karşılayamadı.

YUNANİSTAN 2019'UN 10 KAT ALTINDA

2014 yılından bu yana 7825 yatırımcının emlak satın aldığı Yunanistan'da, 2020'nin ilk 8 ayında 368 yatırımcı vize başvurusunda bulundu. Bu rakam 2019 yılında onaylanan başvuru sayısından 10 kat daha az olarak gerçekleşti. Amerika'nın istatistiklerine bakıldığında yüzde 5 düşüş yaşandığını belirten Ergüven, "ABD'de yabancılar Nisan 2019- Mart 2020 arasında, önceki 12 aylık dönemden yüzde 5 düşüşle, 74 milyar $ değerinde konut alımı gerçekleştirdiler. Bu rakam önceki dönemin yüzde 36'lık düşüşünü takip ederek, art arda düşüş gerçekleşen ikinci yıl oldu" dedi.

PORTEKİZ EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜLKELER ARASINDA

Rapora göre, yabancı yatırımcıların pandemiye rağmen en çok yatırım yaptığı ülkelerden biri Portekiz oldu. Yılın ilk 3 ayında 49 ülkeden yatırımcı 238.8 milyon Euro değerinde alım yaptı. Portekiz'de alıcıların yüzde 33'ü Çinli, yüzde 13'ü Fransız, yüzde 7'si Brezilyalı, yüzde 6'sı ise Kuzey Amerikalı olarak açıklandı.

KANADA YÜZDE 28'LİK ARTIŞ KAYBETTİ

Listglobally'nin 'Yabancı alıcılar arasında en popüler ülkeler' listesinde 10'uncu sırada bulunan Kanada, yabancı yatırımcı ilgisinin en yoğun olduğu ülkelerden biri oldu. Rapora göre pandemi döneminde yüzde 28'lik bir artış kaydeden Kanada, Çinliler, Fransızlar ve Amerikalılardan yoğun ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı