Son dakika haberi | Wagner grubunun Libya'daki operasyonlarının yeni detayları ortaya çıktı
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Son dakika haberi | Wagner grubunun Libya'daki operasyonlarının yeni detayları ortaya çıktı

Son dakika haberi | Wagner grubunun Libya'daki operasyonlarının yeni detayları ortaya çıktı
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haber çalışması, Rus paralı askerlerden oluşan Wagner grubunun Libya'daki operasyonlarına ilişkin yeni bilgiler ortaya koydu.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haber çalışması, Rus paralı askerlerden oluşan Wagner grubunun Libya'daki operasyonlarına ilişkin yeni bilgiler ortaya koydu.

BBC'nin özel haberinde, Wagner grubuna bağlı paralı askerlerin Libya'daki operasyonlarının, Rus ordusuyla ve savaş suçlarıyla bağlantılarına dikkat çekildi.

Wagner grubundan bir paralı askere ait unutulan tablette, savaşçının örgüt içindeki kritik rolü ve diğer savaşçıların takip edilebilir kod adlarına dair bilgi yer alırken, uzmanlar, BBC'nin ele geçirdiği "alışveriş listesi"ndeki askeri teçhizatın yalnızca Rus ordusu tarafından temin edilebileceğini savunuyor.

Tabletin, 2020 yılı baharında Trablus'un güneyindeki geri çekilme sırasında bir paralı asker tarafından unutulduğu sanılıyor.

İçindeki kod adlarından bir Wagner savaşçısının kimliğinin belirlendiği iddia edilirken, cihazda drone görüntüleri bulunduğu da belirtiliyor.

Libya istihbarat kaynağı tarafından BBC'ye verilen 19 Ocak 2020 tarihli 10 sayfalık kapsamlı silah ve askeri teçhizat listesinin de Wagner grubunun çekildiği bölgede bulunduğu tahmin ediliyor.

Listenin, Wagner operasyonlarına kimin finansman ve destek sağladığına dair fikir verdiği ifade ediliyor.

Belgede, "askeri hedeflerin tamamlanması" için gerekli malzemeler listelenirken, listede 4 tank, yüzlerce Kalaşnikof tüfek ve son teknoloji ürünü radar sistemi yer alıyor.

BBC, haberin hazırlık aşamasında iki eski paralı askere ulaşmayı da başardı.

Bu kişilerden biri, esirlerin öldürüldüğü iddiası için "kimse doyuracak fazladan bir boğaz daha istemez" derken, olası savaş suçlarına dair bilgi aktaran bir Libya hükümeti askeri, Wagner grubuna teslim olan arkadaşının karnından iki kere vurulduğunu, onunla birlikte götürülen diğer üç arkadaşını da daha sonra hiç görmediğini söyledi.

Moskova yönetimi, Wagner grubuyla herhangi bir bağlantısı olduğunu reddediyor.

İlk kez 2014 yılında Ukrayna'nın doğusunda çıkan çatışmalarda Rus yanlısı ayrılıkçılara verdiği destekle adını duyuran Wagner grubunun, sonrasında Suriye, Mozambik, Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde faaliyet gösterdiği iddia edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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